Il Tottenham esonera anche Stellini: fatali i sei gol subiti a Newcastle

LA DECISIONE

Poche settimane dopo le dimissioni di Conte è finita l'avventura londinese anche del suo storico vice. Squadra a Ryan Mason.

Il Tottenham non parla più italiano. Dopo le dimissioni di Antonio Conte, la società londinese ha deciso di esonerare Cristian Stellini che ne aveva preso l'eredità alla guida della squadra. Fatale per l'allenatore italiano l'umiliante 1-6 subito al St James' Park dal Newcastle, con cinque reti incassate nei primi 21 minuti di gioco che hanno portato i tifosi degli Spurs giunti nel nord dell'Inghilterra a lasciare lo stadio a metà primo tempo.

Con il Tottenham quinto in classifica ma a rischio qualificazione per le prossime coppe europee, con Liverpool e Brighton in odore di sorpasso, la società ha preso la decisione di cambiare rotta.

"La prestazione contro il Newcastle è stata totalmente inaccettabile - ha scritto in un comunicato il presidente Daniel Levy -. Possiamo trovare molte ragioni sul perché tutto questo è accaduto, ma la responsabilità principale è la mia. Per questo Stellini lascerà immediatamente il proprio ruolo da allenatore e con lui il proprio staff" ha continuato coi ringraziamenti di rito.

Il nuovo traghettatore del Tottenham sarà Ryan Mason.