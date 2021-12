Tottenham, Conte provoca: “Inter campione d’inverno? Magari torno ancora…”

L'INTERVISTA

Il tecnico degli Spurs dopo la vittoria sul Crystal Palace: “Fa piacere vedere che c’è una continuità, complimenti a Inzaghi”

“Inter campione d’inverno? La continuità dell’Inter fa piacere perché è la continuità di un lavoro che noi abbiamo iniziato e adesso stanno continuando nel migliore dei modi. C’è solo da congratularsi, penso che l’Inter abbia posto le basi per stare lì per tanti anni”. Dopo la vittoria sul Crystal Palace del suo Tottenham, Antonio Conte parla anche di Serie A ai microfoni di Sky e provoca: “Magari tornerò un giorno per provare a ribaltare un’altra volta i pronostici” ha dichiarato il tecnico degli Spurs. Getty Images

La Premier League è scesa in campo oggi nonostante i tanti cosi di Covid che stanno colpendo molte squadre: “Noi siamo stati i maggiori colpiti da questo virus, ma capisco che è difficile fermare il tutto. Sicuramente adesso c’è più attenzione e ci stiamo testando quotidianamente per cercare di contrastare il Covid il più possibile”.

Poi sulla vittoria contro il Palace: “3 punti importanti, ne avevamo bisogno per dare continuità al lavoro che stiamo facendo. La cosa positiva è che siamo rimasti sempre in partita con la testa. Imbattuto in Premier? Noi dobbiamo solo lavorare, sappiamo che davanti abbiamo squadre importanti, onestamente ci vorranno tempo e pazienza. Però il gruppo mi segue e questo mi dà grande soddisfazione e entusiasmo”.

