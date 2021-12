Premier, City esagerato: 6-3 al Leicester. Jorginho e Lukaku lanciano il Chelsea

INGHILTERRA

I Blues rimontano l’Aston Villa 3-1 con due rigori e l’ex Inter, il Manchester vola 6-3 contro il Leicester. Cinquina Arsenal e tris Tottenham, il West Ham va ko

Il Boxing day di Premier League regala un carico di gol ed emozioni. Il Manchester City batte il Leicester con un incredibile 6-3 e allunga in prima posizione a +6 sul Chelsea, vittorioso 3-1 sull’Aston Villa con la rimonta firmata Jorginho (doppietta su rigore) e Lukaku, e sul Liverpool. Successi straripanti anche per l’Arsenal, 5-0 al Norwich, e per il Tottenham di Antonio Conte, 3-0 al Crystal Palace. Il Southampton sconfigge il West Ham 3-2. Premier League, Covid e Boxing Day: Manchester City show Getty Images

MANCHESTER CITY–LEICESTER 6-3

Un Manchester City a due facce batte il Leicester e prova ad allungare in testa alla Premier League. Gli uomini di Guardiola vincono 6-3, soffrendo più di quanto preventivabile all’intervallo, e volano momentaneamente a +6 sul Liverpool secondo. I Cityzens dominano in avvio di partita e dopo 25’ sono già avanti 4-0: la pennellata di De Bruyne, il gol di Gündogan e i rigori segnati da Sterling e dall’ex Mahrez sembrano chiudere la partita ben prima che le squadre vadano negli spogliatoi. Nella ripresa il City abbassa del tutto la guardia e il Leicester rientra, approfittando delle praterie in contropiede. In dieci minuti Maddison, Lookman e Iheanacho scrivono il clamoroso 4-3 e spaventano i padroni di casa, che reagiscono grazie al colpo di testa di Laporte e alla doppietta di Sterling all’87’. Il boxing day da montagne russe porta al Manchester City la nona vittoria di fila in Premier League, mentre il Leicester continua a sgomitare a metà classifica.

NORWICH–ARSENAL 0-5

L’Arsenal si conferma in stato di grazia e infila la quarta vittoria consecutiva in Premier League, vincendo 5-0 sul campo di un Norwich mai in partita. I Gunners mettono subito in discesa il loro match sbloccando al 6’ con il diagonale di sinistro di Saka a conclusione di una splendida azione corale. Odegaard è la luce dei londinesi e al 43’ inventa il suo secondo assist di giornata, vedendo l’inserimento di Tierney: l’esterno vola sulla sinistra e incrocia il gol del 2-0. La doppietta di Saka, a metà ripresa, con un altro diagonale di mancino toglie ogni dubbio sull’esito dell’incontro, poi il rigore di Lacazette all’84’ e la rete di Smith-Rowe nel recupero arrotondano il punteggio fino al 5-0 finale. Gli uomini di Arteta, lanciatissimi, restano in quarta posizione, a 35, mentre il Norwich, al quarto ko consecutivo, è ultimo a 10.

TOTTENHAM–CRYSTAL PALACE 3-0

Si regala un boxing day felice Antonio Conte, che stende il Crystal Palace con un netto 3-0 e rimane in piena corsa per un posto in Champions League. Il suo Tottenham supera un ostacolo insidioso sbloccando l’incontro poco dopo la mezz’ora, quando Harry Kane conclude di prima intenzione il contropiede avviato da Fowler e perfezionato dallo splendido assist di Lucas Moura. Per l’attaccante si tratta del nono gol in carriera nel boxing day, che gli permette di agganciare Robbie Fowler in cima a questa speciale classifica. Gli Spurs mettono in ghiaccio l’incontro in pochi minuti: al 35’ Lucas Moura costruisce e conclude un’altra ripartenza, infilando di testa sul cross di Emerson Royal. Poco dopo Zaha lascia gli ospiti in dieci per una manata che gli vale la seconda ammonizione. Di Heung-Min Son al 74’, di nuovo su assist di Lucas Moura, la zampata del 3-0 finale. Il Tottenham è quinto a 29, ma con le partite da recuperare può ancora entrare nelle prime quattro.

WEST HAM–SOUTHAMPTON 2-3

Il Southampton torna a vincere e si tira fuori dalle sabbie mobili della zona salvezza. I Saints sconfiggono 3-2 il West Ham, che con il secondo ko di fila inizia a scivolare lontano dalla zona europea. Partita emozionante fin dall’avvio: gli ospiti sbloccano all’8’ con il mancino di Elyounoussi dal limite dell’area, i padroni di casa spingono ma trovano il pareggio soltanto con l’ingresso in campo di Michail Antonio, al quale bastano appena 3’ nella ripresa per ritrovare il feeling con il gol. Al 60’ Ward-Prowse trova il nuovo sorpasso su rigore, al 66’ Benrahma risponde di nuovo (su assist di Bowen) per il 2-2. Il Southampton ha bisogno di tornare a vincere e trova il terzo, definitivo vantaggio al 70’, quando Bednarek incrocia di testa la punizione di Ward-Prowse il gol del 3-2 finale. I Saints salgono a 20 punti, il West Ham resta a 28.

ASTON VILLA – CHELSEA 1-3

Il Chelsea torna a vincere in Premier con un 3-1 in rimonta sull’Aston Villa firmato dalle ex stelle del campionato italiano Jorginho e Lukaku. Dopo un avvio poco emozionante, i Blues sfiorano il vantaggio quando il cross fuori misura di Mount scende all’improvviso e tocca la traversa esterna. Passano pochi minuti e a sbloccare sono invece i padroni di casa: al 28’ James prolunga di testa verso la propria porta il cross di Targett e beffa il suo portiere Mendy. Gli uomini di Tuchel rispondono presto, approfittando del rigore concesso per fallo di Cash su Hudson-Odoi. Dal dischetto Jorginho spiazza Martinez e fa 1-1. L’ex bomber dell’Inter Lukaku entra a inizio ripresa e dopo appena 10’ ribalta la partita, spizzando di testa il cross teso di Hudson-Odoi per infilare all’angolino il 2-1. Mount spreca il colpo del ko calciando fuori a porta vuota, ma ci pensano ancora Lukaku-Jorginho: il belga si procura il secondo rigore, l’ex Napoli lo realizza. Il Chelsea festeggia il 3-1 e torna a vincere dopo due pareggi, agganciando il Liverpool (che ha giocato una partita in meno) in seconda posizione, a 6 punti dal City primo. L’Aston Villa resta a 22, a metà classifica.

BRIGHTON-BRENTFORD 2-0

Il Brighton si piazza in nona posizione solitaria, a quota 23 punti, dopo avere steso agevolmente tra le mura amiche il Brentford. La formazione allenata da Graham Potter domina già nel primo tempo con due occasioni mancate da Burn e Mwepu; dopo di che, su assist proprio di quest’ultimo, ci pensa Leandro Trossard a sbloccare il risultato al 34’ grazie a un meraviglioso e delizioso pallonetto al volo di destro dal fuori area sull’uscita avventata del portiere Alvaro Fernandez. Un’altra gran bella rete dei padroni di casa, firmata al 42’, vale il 2-0 poco prima dell’intervallo: percussione di Moder, controllo e destro proprio sotto l’incrocio dei pali da parte di Neal Maupay. Gli ospiti tentano di riaprire i giochi, ma Robert Sanchez è bravissimo a respingere le opportunità di Baptiste e Pinnock. Webster salva sulla linea il tiro a botta sicura di Ghoddos e così i Seagulls vincono 2-0. La squadra di Frank si stacca a -3 in classifica.



