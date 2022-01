Tottenham, Conte: "Per Eriksen le porte sono sempre aperte"

TOTTENHAM

Il tecnico salentino: "Bellissimo vederlo di nuovo su un campo di calcio"

A due giorni dalla sfida di FA Cup contro il Morecambe, Antonio Conte ha parlato del ritorno in campo di Christian Eriksen, aprendo a suggestive ipotesi di mercato. "Non ho parlato recentemente con Christian, ma sicuramente è bellissimo vederlo di nuovo su un campo di calcio che calcia un pallone - ha detto il manager degli Spurs - Stiamo parlando di un giocatore davvero importante, di un uomo top. Penso che per lui la porta sia sempre aperta". Getty Images

Conte non dimentica quei terribili attimi dello scorso 12 giugno al Parken di Copenaghen. "Quello che è successo quest'estate non è stato bello per le persone che hanno lavorato con lui e quelli che lo conoscono, ho avuto paura in quel momento".

Le strade dei due si sono incrociate all'Inter dal gennaio 2020 fino alla scorsa estate, un rapporto che ha stentato a decollare ma con il tempo i due si sono capiti e hanno conquistato con il club nerazzurro uno scudetto tanto atteso quanto meritato.

Il rapporto tra il danese e l'Inter si è dovuto interrompere bruscamente perché in Italia non è possibile giocare con il defibrillatore, ma Eriksen vuole tornare a giocare ad alto livello e non perdersi i Mondiali in Qatar. Un sogno che potrebbe coronare tornando agli Spurs, la tappa più importante della sua carriera. Con la benedizione di Antonio Conte...