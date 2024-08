Tonali, il Newcastle conferma: "A disposizione da mercoledì 28 agosto"

"Annunciamo che Sandro Tonali tornerà in prima squadra mercoledì 28 agosto dopo la conclusione dei dieci mesi di squalifica dal calcio agonistico": con questo post su X il Newcastle fa il countdown per il rientro del centrocampista, fermato per il caso scommesse. Tonali ha scontato una squalifica imposta dal Tribunale Figc di 18 mesi (di cui 8 convertiti in pene accessorie) a partire dal 27 ottobre scorso e un'altra di due mesi (oltre a una multa di 20.000 sterline), partita lo scorso maggio, comminata dalla Federazione inglese per 50 violazioni delle regole sulle scommesse.