Sorpresa Milan, Tonali fa visite alla squadra femminile. I tifosi chiedono il ritorno sui social

In attesa di tornare in campo dopo aver scontato completamente la squalifica, Sandro Tonali continua a riscuotere grande successo tra i tifosi del Milan. Approfittando della presenza del Milan Femminile a Newcastle, impegnato nella Sela Cup al St James' Park, l'ex centrocampista ha fatto visita alle ragazze rossonere e allo staff durante l'allenamento nella città inglese. La foto postata sui social dai rossoneri ha scatenato la reazione dei tifosi che non hanno perso l'occasione per dimostrargli tutto l'affetto.