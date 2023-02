Terremoto Turchia, Christian Atsu ancora tra i dispersi

RICERCA DISPERATA

L'agente del centrocampista ghanese: "Abbiamo trovato le scarpe, ma non riusciamo a localizzarlo. Il club dovrebbe aiutarci"

© Getty Images Christian Atsu è ancora tra i dispersi dopo il terremoto che ha devastato la Turchia. L'ex centrocampista del Newcastle, oggi in forza all'Hatayspor, non è ancora stato ritrovato come ha confermato il suo agente Nana Sechere: "Non siamo ancora stati in grado di localizzarlo". Nelle ore successive alla catastrofe la federazione ghanese aveva twittato del salvataggio del calciatore, ma la notizia non è mai stata confermata e l'agente del giocatore si trova ad Hatay per aiutare nelle ricerche.

"Sono passati diversi giorni dal terremoto e non abbiamo ancora localizzato Christian. Sono sul luogo del terremoto ad Hatay con la sua famiglia: le scene sono inimmaginabili - si legge in un comunicato passato a Sky News -. Sappiamo dove si trovava Atsu e abbiamo trovato due paia delle sue scarpe. Stando alle immagini termiche c'erano segni di vita in cinque persone sotto le macerie, ma l'unica conferma viene fatta con vista, olfatto e rumori. Al momento ancora non abbiamo localizzato Christian".

Il tempo passa e per Atsu, come per tantissime altre persone vittime del disastro dopo il terremoto in Turchia, le speranze di lieto fine diminuiscono. L'agente però non vuole mollare e chiede aiuti: "Siamo grati a tutti quelli in campo per gli sforzi che fanno, ma servono urgentemente più risorse. Le cose si muovono lentamente e i soccorsi ritardati, così si perdono vite. Un peccato che l'Hatayspor non sia sul campo con noi nelle ricerche di Atsu, sarebbe estremamente utile".