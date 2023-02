Terremoto Turchia, giallo Atsu: sarebbe ancora sotto le macerie

TERREMOTO TURCHIA

L'Hatayspor smentisce che il calciatore ghanese sia stato trasportato in ospedale come emerso nelle scorse ore

L'allenatore Volkan Demirel ha lanciato un appello ai media: "Per favore, non scrivete che è sopravvissuto senza esserne sicuri. Le persone hanno famiglie, speranze, dolori.... E il dolore sta aumentando. Non ci sono notizie su Atsu e sul direttore sportivo Taner Savut - ha detto a Sports Arena -. Appena sarà in ospedale condividerà la notizia, ma abbiamo attraversato situazioni difficili. Le persone lavorano giorno e notte, spero che entrambi vengano salvati. L'intera squadra si è rifugiata con le loro famiglie. Condividerò tutto appena arriveranno informazioni".

In un primo momento si era pensato che Atsu fosse stato trasportato in ospedale dopo aver riportato ferite al piede destro e accusato difficoltà respiratorie. Invece, prende sempre più quota l'ipotesi che si trattasse di uno scambio di persona e quindi lo sfortunato Atsu è ancora sepolto sotto le macerie del palazzo dove viveva nella regione di Kahramanmaras.

