Swansea, il rigore di Celina è da incubo

14/03/2019

Serata da incubo per lo Swansea, che con la sconfitta 3-0 contro il West Bromwich dice addio ai playoff promozione in Premier, e soprattutto per Bersant Celina, centrocampista kosovaro del club inglese. Sul punteggio di 0-1, il numero 10 ha avuto la chance di pareggiare ma il suo tentativo di un probabile cucchiaio è stato talmente disastroso da diventare presto virale. E in Inghilterra è stato ribattezzato il peggior penalty della storia.