Supercoppa, Lampard: "Frustrante perdere così, Chelsea sfortunato"

GLI SCONFITTI

Frankie Lampard non può avere il volto felice dopo la sconfitta ai rigori contro il Liverpool , ma l'orgoglio, quello sì, nessuno glielo toglie. La sua avventura sulla panchina del Chelsea è cominciata nel peggiore dei modi pochi giorni fa, con il tracollo di Manchester , ed è proseguita con un'altra delusione anche a Istanbul, ma dopo la Supercoppa europea può essere un po' più fiducioso verso il futuro Jorginho diventa... Jorghino. Clamorosa gaffe del Chelsea





"Sono orgoglioso della performance della mia squadra, non siamo stati fortunati - spiega Lampard -. Abbiamo creato tante occasioni, così come il Liverpool, ma noi abbiamo cotrollato la paritta in molti tratti contro una squadra fantastica. Ovviamente non è bello vedere i gocatori tristi nello spogliatoio ma la gara è stata ottima. La scelta di Giroud? È stato bravo, poi a un certo punto era stanco e ho messo Abraham per questo".

A proposito di Abraham, Lampard lo "difende" dopo l'errore decisivo ai rigori: "Gli ho detto di non preoccuparsi, Anche io in passato ho sbagliato dei rigori, tutti possono sbagliare, ma quello che voglio vedere è che la fiducia di un giocatore giovane aumenti". Infine un passaggio sui due giorni di riposo in più di cui ha usufruito il Liverpool, che ha giocato venerdì in Premier, mentre il Chelsea è andato in campo domenica: "Chiaramente sono un vantaggio soprattutto all'inizio della stagione, ma per come abbiamo giocato non si è visto. NOn abbiamo perso per quel motivo, ma è stato frustrante".