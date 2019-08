Supercoppa di Germania: Sancho stende il Bayern, il Dortmund vince 2-0

TITOLO

Il Borussia Dortmund si aggiudica la Supercoppa tedesca battendo 2-0 il Bayern Monaco campione di Germania. Al Signal Iduna Park, fortino dei gialloneri, la partita viene spaccata da Jadon Sancho. L'ala inglese prima serve l'assist per il vantaggio di Paco Alcacer (48'), poi raddoppia in contropiede (69'). Il Borussia, alla sua sesta Supercoppa, interrompe il dominio dei bavaresi, che avevano conquistato il trofeo nelle ultime tre edizioni. Supercoppa Germania: le foto di Dortmund-Bayern 2-0 Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Il primo tempo scorre via a ritmi alti, come da tradizione nella supersfida del calcio tedesco. L'occasione più nitida arriva dopo pochi secondi: Guerreiro sfonda sulla fascia sinistra e trova Reus in area, Neuer sventa la minaccia. Il portiere del Bayern poco più tardi si rende protagonista di un'uscita a dir poco avventata all'altezza dei 40 metri: Alcacer, lanciato a rete ma braccato dai difensori avversari, non lo punisce per una questione di centimetri. Si fanno vedere anche i bavaresi in zona gol, ma Hitz nega la gioia a Coman, schierato come terzo di sinistra nel 4-2-3-1 disegnato da Niko Kovac. Attacchi da una parte e dall'altra, ma all'intervallo il risultato è inchiodato sullo 0-0.

La parità è destinata a durare altri tre minuti. Thiago Alcantara, tra i migliori nel primo tempo, perde un pallone nella metà campo del Bayern e lancia il contropiede di Sancho. L'ala inglese salta un avversario e serve Alcacer appostato poco fuori dall'area di rigore: il destro dello spagnolo è angolatissimo, Neuer non ci arriva e il Signal Iduna Park esplode per il primo gol della stagione tedesca. Il Bayern si riversa in avanti e va vicino all'1-1 prima con Goretzka, poi con una mischia in cui sono protagonisti Coman, Müller e Lewandowski: Hitz è molto reattivo nel respingere il colpo di testa del francese, Akanji salva sulla respinta del tedesco, il portiere sventa definitivamente la minaccia. Ci prova anche Kimmich, che in percussione centrale devasta la difesa giallonera ma viene fermato ancora da una grande uscita di Hitz. Nel suo momento migliore, il Bayern viene punito ancora in contropiede. È sempre Thiago a perdere palla, stavolta al limite dell'area giallonera. Pessima idea lasciare praterie a Sancho. L'ex Manchester City si presenta a tu per tu con Neuer e lo fulmina con un diagonale che passa tra le sue gambe. È il 69' e il Borussia comanda di due lunghezze: il forcing finale del Bayern è perlopiù sterile, Hitz non deve sporcarsi i guanti. Finisce 2-0: il Borussia gioisce davanti ai suoi tifosi, i campioni di Germania escono a testa bassa. Kovac è deluso, Hoeness e Rummenigge, spettatori al Signal Iduna Park, lo sono ancora di più.