Supercoppa di Germania, la tripletta di Dani Olmo piega il Bayern: è 3-0 Lipsia

SUPERCOPPA DI GERMANIA

I bavaresi vengono sconfitti dalle reti dello spagnolo (3’, 42’ e 68’): prima DFL-Supercup per la formazione di Marco Rose. Esordio per Kane.

Kane, esordio amaro col Bayern Monaco: subito una finale persa













© Getty Images 1 di 8 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM La DFL-Supercup assegna il primo titolo del calcio tedesco per la stagione 2023/24: la sfida tra Bayern Monaco e Lipsia termina 0-3. Apre i conti Dani Olmo dopo 3’ sugli sviluppi di un calcio di punizione, mentre al 42’ lo spagnolo si inventa la giocata del raddoppio e al 68’ realizza il calcio di rigore della tripletta. Si tratta della prima vittoria in questa competizione per i sassoni. Esordio (amaro) per Kim e Kane nel secondo tempo.

La Supercoppa di Germania vede quest’anno affrontarsi il Bayern Monaco di Tuchel ed il Lipsia. Il primo trofeo stagionale tedesco viene assegnato alla squadra di Marco Rose, che vince 3-0 la finale con la tripletta del proprio numero 7. Partono in panchina i nuovi acquisti bavaresi Kim Min-Jae e Harry Kane. Nemmeno tre minuti ed è subito vantaggio del Lipsia: Raum batte un calcio di punizione dalla sinistra, la palla resta in area dopo un rimpallo e Dani Olmo piazza col destro sul secondo palo, complice una deviazione di Pavard. Il giovane Tel ha la chance per pareggiare al 25’ su un ottimo assist di Gnabry, ma il suo destro termina alto. Tre minuti dopo il Bayern colpisce il palo, o meglio è Simakan a deviare la palla verso la propria porta, complice una carambola in area di rigore, ma trovando il legno a portiere battuto. Al 42’ lo spagnolo del Lipsia si inventa il raddoppio: riceve palla da Werner spalle alla porta, si libera di De Ligt con una giocata fantastica destro-sinistro e batte Ulreich con un colpo da calcetto. La ripresa inizia con l’ingresso in campo di Kim, Coman e Mazraoui, ma soprattutto un gran salvataggio della difesa sassone e il successivo tiro di Sané, terminato di poco a lato. Spingono i bavaresi e all’ora di gioco arriva un'occasione clamorosa: Tel si fa parare il mancino da Blaswich e Musiala non riesce ad insaccare la respinta. Al 64’ entra Kane, ma un minuto dopo Mazraoui commette un fallo di mano ingenuo e procura un calcio di rigore agli avversari, che fanno 3-0 ancora con Olmo. Nel finale Ulreich nega il poker a Sesko: il Lipsia vince così la sua prima DFL-Supercup.