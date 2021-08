Supercoppa di Francia: il Lille non si ferma più, è trionfo sul Psg

FRANCIA

Nel primo trofeo della stagione i campioni di Francia superano 1-0 i parigini con rete di Xeka

Si assegna a Tel Aviv il primo trofeo della nuova stagione: è la Supercoppa di Francia, che vede vincitore il Lille sul Psg con il punteggio di 1-0. Decisiva la rete di Xeka al 44’ che regala così ai campioni dell’ultima Ligue 1 il primo Trophèe de Champions della loro storia. Nel Psg assenti Donnarumma, Mbappé e Neymar, mentre l’unica nota positiva per la squadra di Pochettino è la buona prova di Hakimi. Annullato un gol a Icardi.

È del Lille il primo trofeo della nuova stagione del calcio europeo. La Francia anticipa tutti e allo stadio Bloomfield di Tel Aviv va già di scena la Supercoppa: i campioni della scorsa Ligue 1 sconfiggono 1-0 il Psg e alzano il Trophèe de Champions per la prima volta nella loro storia. Tra i parigini è ancora troppo presto per vedere in porta Donnarumma, quindi Pochettino si affida a Keylor Navas tra i pali. Spazio invece per Hakimi, l’altro nuovo acquisto proveniente dalla Serie A, con Icardi al centro dell’attacco in assenza delle stelle Mbappè e Neymar oltre a Verratti e Di Maria. Il Lille di Gouvernnec, campione di Francia l’anno scorso ma con Galtier in panchina, si affida invece al solito Burak Yilmaz.

Primo tempo privo di grandi emozioni, con l’attaccante turco che impensierisce Navas su punizione in avvio e Herrera che risponde con un tiro dalla distanza al 27’. Il primo vero squillo arriva solo al 44’ e coincide proprio con il vantaggio del Lille: Xeka trova un gran gol dal limite dell'area con un tiro a giro che batte il portiere costaricano del Psg, incolpevole sulla prodezza del centrocampista portoghese. A nulla servono le folate di Hakimi (in buono stato di forma, ma fischiato dal pubblico israeliano sugli spalti per le sue simpatie palestinesi) e i parigini vanno all’intervallo in svantaggio.

Nella ripresa Pochettino non cambia nulla e la grande occasione del pareggio capita sulla testa di Diallo, che spreca malamente una sponda di Icardi. Il Psg non riesce a sfondare e Pochettino butta nella mischia Wijnaldum, all’esordio assoluto con la maglia parigina. La reazione non si fa attendere e Icardi va in rete al 73’, ma è di poco in fuorigioco quando supera Jardim (il sostituto di Maignan, passato al Milan) con un colpo sotto. L’olandese cambia faccia al Psg ed è lui al 90’ a sfiorare per l’ultima volta il pareggio, ma Jardim non fa rimpiangere Maignan e assicura così il trofeo al Lille.