Super League, da un tribunale di Madrid stop alle sanzioni

IL PROVVEDIMENTO

La decisione su sollecito della stessa Super League, per contrastare possibili penalizzazioni nei confronti di club, calciatori e dirigenti

I palazzi di giustizia cominciano a muoversi in difesa della Super League. Un tribunale di Madrid ha infatti emesso una misura cautelare che impedisce alla Fifa, alla Uefa, alla Liga spagnola e alle federazioni calcistiche nazionali di prendere provvedimenti contro i club che hanno annunciato la fondazione della nuova competizione e contro i loro tesserati. La decisione è arrivata a seguito di un sollecito della stessa Super League. Getty Images

L'organo in questione si è mosso per vietare alla Fifa, alla Uefa e a tutte le federazioni o leghe associate di adottare qualsiasi misura che proibisca, restringa, limiti o condizioni in qualsiasi modo, direttamente o indirettamente, l'avvio della Super League. Allo stesso modo, queste misure vietano l'adozione di qualsiasi sanzione o misura disciplinare nei confronti delle società partecipanti, dei loro giocatori e dirigenti.

Una decisione importante, dopo le minacce arrivate dagli organismi di governo del calcio europeo e mondiale nei confronti dei 12 club "scissionisti" riguardanti possibili esclusioni dalle competizioni in corso e da quelle future, tanto delle società quanto dei loro tesserati.