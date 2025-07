Arne Slot: "Diogo Jota straordinario. Lo celebreremo, ricorderemo i suoi gol e canteremo la sua canzone"

"Per noi come club, lo shock è totale. Diogo non era solo un nostro calciatore. Era uno di famiglia, per tutti noi. Un compagno di squadra, un collega, un amico, e in ognuno di questi ruoli era davvero speciale - ha proseguito il tecnico del Liverpool -. Potrei parlare a lungo di ciò che portava alla nostra squadra, ma la verità è che chiunque abbia visto Diogo giocare lo sapeva già. Impegno, voglia, determinazione, qualità, gol. L’essenza stessa di ciò che un giocatore del Liverpool dovrebbe essere". "Ma c’erano anche lati di lui che non tutti hanno avuto modo di conoscere. Era una persona che non cercava popolarità, ma la otteneva comunque - continua il messaggio -. Non era l’amico di pochi, era l’amico di tutti. Uno capace di far star bene gli altri semplicemente con la sua presenza. Un uomo profondamente legato alla sua famiglia. L'ultima volta che abbiamo parlato, mi sono congratulato per la vittoria in Nations League e gli ho fatto gli auguri per il suo prossimo matrimonio. In tanti modi, era un’estate da sogno per Diogo e per la sua famiglia ed è proprio questo che rende tutto ancora più straziante".