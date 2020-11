Suning campione di Cina per la prima volta: battuto il Guangzhou di Cannavaro

IL TRIONFO

Adesso all'Inter si augurano tutti che la vittoria della Super League cinese della squadra del loro proprietario sia soltanto il prologo di nuovi successi da questa parte del mondo... Lo Jiangsu Suning si è aggiudicato il primo titolo nazionale della sua storia. Un trionfo arrivato nella finale di ritorno, vinta 2-1 in trasferta contro il Guangzhou Evergrande (allenato da Fabio Cannavaro), dopo che la gara d'andata era finita senza reti.

La squadra allenata dal rumeno Cosmin Olăroiu è passata in vantaggio grazie all'ex nazionale italiano, e attaccante dell'Inter, Eder che, con una punizione calciata sul finire del primo tempo e deviata in barriera dell'ex Barcellona Paulinho, ha sbloccato il risultato prima del raddoppio di Texeira e della rete di Shihao. Nello Jiangsu gioca un altro ex interista, Miranda. Con questa vittoria la famiglia Zhang ha interrotto il dominio del Guangzhou, capace di portarsi a casa ben 8 titoli nazionali cinesi degli ultimi 10.