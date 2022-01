Sua Maestà Carlo Ancelotti: titolo numero 21 in carriera e primo italiano a vincere al Supercoppa spagnola

TECNICO DA RECORD

Con il 2-0 all'Athletic, il tecnico italiano ha aggiunto un nuovo trofeo alla propria infinita collezione

Sull'asse Napoli-Liverpool era stato etichettato come "finito", ma Carlo Ancelotti di appendere il taccuino al chiodo non ne ha alcuna intenzione. L'ex allenatore del Milan ha ripreso in mano il Real Madrid, riportandolo in vetta alla Liga e soprattutto vincendo ancora. Con il 2-0 all'Athletic Club, Ancelotti ha conquistato il 21° trofeo in carriera, il quinto col Real Madrid diventando in primo italiano a vincere la Supercoppa di Spagna.

Ancelotti non vinceva un trofeo dall’agosto 2017 quando conquistò la Supercoppa di Germania col Bayern ai rigori sul Borussia Dortmund.

Una vittoria dell'esperienza e dei metodi tradizionali, la raccontano in Spagna dove la normalità di Ancelotti viene esaltata il giorno dopo il trionfo in Supercoppa. Il simbolo del trionfo del tecnico enciclopedico in tempi di analisi e big data nel calcio in giro per il mondo.