Calcio estero: il weekend del pallone con partite e calendario

Il Pallone d'Oro Kane e Olise contro Guirassy e Sabitzer. Il 'Klassiker' Bayern-Dortmund, la sfida principe della Bundesliga, tra le due squadre appaiate in testa alla classifica, è il clou del fine settimana del calcio europeo, che prepara il ritorno della Champions. Tante le altre partite di rilievo: Chelsea-Manchester United, Liverpool-Arsenal, Manchester City-Brighton, Leverkusen-Stoccarda, Paris fc-Monaco e il derby basco Athletic-Real Sociedad.
INGHILTERRA: momento di crisi per la Premier. Il Manchester City, sempre con l'incombente minaccia di squalifica per la vertenza finanziaria, ha perso con l'Aston Villa ed è stata raggiunta dall'Arsenal, che ha subito l'umiliazione del ko con una squadra di quarta serie in Coppa di Lega. Il Manchester United è in una crisi senza fine, il Tottenham sta provando a uscire fuori dalla zona retrocessione. L'unica gioia è la conquista del Pallone d'Oro del leader della nazionale Harry Kane, che però sta vincendo trofei ora che è nel Bayern. Per le due leader della classifica ci sono appuntamenti di eccellente livello. La squadra di Maresca ha un doppio impegno con la sorpresa Brighton. Nel primo, in Coppa di Lega, si è imposta ai rigori, il secondo andrà in scena domani. Ancora più serio è il compito dell'Arsenal di Arteta che dovrà giocare in casa del Liverpool, quarta forza attuale. Da un lato Isak e Barcola, dall'altro Gyokeres e Eze, si affrontano due rose superlative. Ma c'è anche un terzo incontro di grande risonanza, quella tra il Chelsea (uscito ai rigori in Coppa di Lega con il Liverpool) e il Manchester United, con i Red Devils in prolungata crisi (in Premier dopo il successo del 30 agosto hanno inanellato 4 pareggi e 3 sconfitte, più altre 2 in Champions e l'eliminazione dalla coppa di Lega). Carrick è stato confermato almeno fino all'incontro di Champions di martedì con la Roma. Tottenham e Aston Villa, dopo una lunga fase difficile, cercano il terzo successo di fila affrontando in casa Crystal Palace e Fulham. Domani: ore 13.30 Chelsea-Man United, 16 Brentford-Nottingham, 16 Man City-Brighton, 18.30 Tottenham-Crystal Palace, 21 Aston Villa-Fulham. Domenica 1: 17.30 Liverpool-Arsenal. Lunedì 2: 21 Newcastle-Everton.
SPAGNA: il clasico di domenica scorsa ha lasciato il segno con la stop alla marcia del Barça, la resurrezione del Real con la doppietta di Mbappè che è ora a -3 dai campioni e a -1 dall'Atletico. Le gare infrasettimanali di Coppa sono state sospese in segno di lutto per l'incidente ferroviario di Toledo. Il turno del fine settimana sembra studiato per non creare problemi alle squadre impegnate poi in Europa. Il Barca avrà modo di rifarsi con l'Alaves, il Real Madrid potrà valutare i suoi progressi in casa del Racing mentre anche l'Atletico di Simeone non dovrebbe avere problemi in trasferta col Levante. Gli unici brividi dovrebbero venire dal sentitissimo derby basca tra l'Athletic Bilbao e la Real Sociedad, che affrontano una stagione di transizione. Oggi: ore 21 Villarreal-Espanyol. Domani: 14 Levante-Atletico, 18.30 Betis-Malaga, 21 Barcellona-Alaves. Domenica 1: 14 Getafe-Siviglia, 16.15 Racing-Real Madrid, 21 Athletic-Real Sociedad.
GERMANIA: dopo un lungo inseguimento il Bayern è tornato in sella alla Bundesliga e ora affronta il regolamento di conti col Dortmund che vale un primo spicchio di titolo. Kane e Olise sembra in grado di suonare la carica e di bissare il successo ottenuto in avvia di stagione nella Supercoppa nazionale. Alle spalle il Friburgo, dopo il netto ko con i bavaresi, ha un impegno facile in casa dell'Augsburg. Favorito è anche il Leverkusen che riceve una grande in crisi come lo Stoccarda. A corrente alternata va anche il Lipsia che gioca in casa della neopromossa Schalke di Dzeko. Domani: ore 15.30 Leverkusen-Stoccarda, Augsburg-Friburgo, Brema-Hoffenheim, Schalke-Lipsia, 18.30 Bayern-Dortmund. Domenica 1: 17.30 Francoforte-Amburgo.
FRANCIA: anche se distratta dalla Champions, in cui ha avuto successi di grande prestigio ma ha perso per infortunio Kvara, il Psg è tornato ai vertici anche della Ligue1 e ora c'è il testa-coda con il Le Havre, che ha appena 2 punti, record negativo tra tutti i tornei europei maggiori. Il gruppo di vertice è però quasi compatto visto che ci sono sei squadre in tre punti (e nove in cinque punti). Due gli incontri più interessanti: Paris fc-Monaco e Lilla-Lens. Il Marsiglia prova a proseguire il suo recupero cercando la terza vittoria di fila affrontando il Tolosa. Oggi: ore 19 Le Havre-Psg, Nizza-Rennes, 21.05 Lilla-Lens. Domenica 1: 15 Strasburgo-Auxerre, 17.15 Lione-Angers, Paris fc-Monaco, 20.45 Marsiglia-Tolosa.
In Olanda il capolista Feyenoord, avversario dell'Inter, ospiterà il Fortuna Sittard domani alle 16.30 mentre l'Az Alkmaar, prima di ricevere la Juventus, è impegnata nel big match in casa dell'Ajax alle 21. In Portogallo il Porto, unico a punteggio pieno nei campionati europei maggiori, prima di giocare col Napoli ospiterà l'Estoril domani alle 21.30. In Turchia il capolista Galatasaray anticipa oggi alle 18 in casa del Konyaspor mentre il Besiktas di Italiano è impegnato in trasferta col Kasimpasa domenica alle 17. In Ungheria il Ferencvaros, avversario del Milan riceve il Paksi domenica alle 16. In Kazakistan il Kairat Almaty, secondo, ospita l'Altay domani alle 11 prima della trasferta in casa dell'Atalanta.