Calcio estero: il weekend del pallone con partite e calendario

INGHILTERRA: momento di crisi per la Premier. Il Manchester City, sempre con l'incombente minaccia di squalifica per la vertenza finanziaria, ha perso con l'Aston Villa ed è stata raggiunta dall'Arsenal, che ha subito l'umiliazione del ko con una squadra di quarta serie in Coppa di Lega. Il Manchester United è in una crisi senza fine, il Tottenham sta provando a uscire fuori dalla zona retrocessione. L'unica gioia è la conquista del Pallone d'Oro del leader della nazionale Harry Kane, che però sta vincendo trofei ora che è nel Bayern. Per le due leader della classifica ci sono appuntamenti di eccellente livello. La squadra di Maresca ha un doppio impegno con la sorpresa Brighton. Nel primo, in Coppa di Lega, si è imposta ai rigori, il secondo andrà in scena domani. Ancora più serio è il compito dell'Arsenal di Arteta che dovrà giocare in casa del Liverpool, quarta forza attuale. Da un lato Isak e Barcola, dall'altro Gyokeres e Eze, si affrontano due rose superlative. Ma c'è anche un terzo incontro di grande risonanza, quella tra il Chelsea (uscito ai rigori in Coppa di Lega con il Liverpool) e il Manchester United, con i Red Devils in prolungata crisi (in Premier dopo il successo del 30 agosto hanno inanellato 4 pareggi e 3 sconfitte, più altre 2 in Champions e l'eliminazione dalla coppa di Lega). Carrick è stato confermato almeno fino all'incontro di Champions di martedì con la Roma. Tottenham e Aston Villa, dopo una lunga fase difficile, cercano il terzo successo di fila affrontando in casa Crystal Palace e Fulham. Domani: ore 13.30 Chelsea-Man United, 16 Brentford-Nottingham, 16 Man City-Brighton, 18.30 Tottenham-Crystal Palace, 21 Aston Villa-Fulham. Domenica 1: 17.30 Liverpool-Arsenal. Lunedì 2: 21 Newcastle-Everton.