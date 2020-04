Standard Liegi in rosso e a rischio retrocessione, Fellaini gli presta 3 milioni

Fellaini non dimentica le sue origini e il club con cui ha firmato il primo contratto da professionista. E così ha deciso di andare in soccorso dello Standard Liegi, con i conti in rosso e il rischio retrocessione per motivi finanziari dopo lo stop al campionato belga per l'emergenza coronavirus (la federazione ha infatti avviato la procedura di revoca della licenza al club). L'ex Manchester United e attualmente in Cina allo Shendong Luneng, tra l'altro positivo al Covid-19 e ora guarito, ha deciso di versare un contributo personale di tre milioni di euro per salvare la sua ex squadra, dove ha militato dal 2004 al 2008.