Spagna, Liga: Sergi Roberto salva il Barcellona, 3-2 all'Almeria

SPAGNA

La doppietta del capitano trascina i blaugrana, che tornano alla vittoria e si avvicinano a Girona e Real Madrid

© Getty Images Con tanta sofferenza, il Barcellona torna alla vittoria grazie al 3-2 all'Almeria nel turno infrasettimanale di Liga. A Montjuic, i blaugrana vengono due volte raggiunti sul pareggio, ma vincono grazie alla doppietta di Sergi Roberto (60' e 83') e a Raphinha (33'): inutili i gol di Baptistao (41') e Gonzalez (71'). La formazione di Xavi, che nel finale rischia ma si salva grazie a Iñaki Peña, si avvicina così a Girona e Real Madrid.

BARCELLONA-ALMERIA 3-2

Il Barcellona soffre, ma porta a casa una vittoria preziosissima che interrompe la striscia di risultati negativi: il 3-2 all'Almeria di Montjuic vale il ritorno al successo. La formazione blaugrana riesce a sfruttare al meglio le palle inattive e, in particolare, i calci d'angolo: al 33', Araujo impatta di testa, Maximiano respinge ma sulla ribattuta arriva Raphinha che firma l'1-0. Il vantaggio catalano, però, dura appena otto minuti, poi Baptistao batte ter Stegen. La rete, inizialmente annullata, viene convalidata dal Var: fuorigioco inesistente. Il Barcellona va così al riposo sull'1-1 e subissato di fischi, ma nella ripresa parte l'assedio. Il portiere ospite ferma due volte Ferran Torres, poi Lewandowski, ma al 60' deve arrendersi al colpo di testa da corner di Sergi Roberto. Al 71', tuttavia, arriva un altro pareggio: Iñaki Peña esce ma, ostacolato da Araujo, perde la palla ed Edgar Gonzalez ringrazia, firmando il 2-2. Il centrale di Xavi prova a rimediare poco dopo, ma di testa sfiora soltanto il secondo palo: stessa sorte, poco dopo, per l'incornata da zero metri di Gundogan. Ma all'83' Lewandowski inventa un gran filtrante per Sergi Roberto, che con il destro segna la doppietta e il 3-2 finale. Poi sale in cattedra Iñaki Peña che preserva il successo con una super parata, ancora Sergi Roberto centra la traversa ma il risultato non cambia: finisce 3-2. Barcellona a quota 38, momentaneamente a -4 dal Real e a -6 dal Girona.