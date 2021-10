Solo Sir Alex lo difende: Solskjaer vicino all'addio. Conte è pronto

MANCHESTER UNITED

La disfatta contro il Liverpool è solo l'ultimo episodio che spinge l'allenatore norvegese verso l'esonero

Era in discussione già prima dell'umiliazione subita dal Liverpool, ora l'avventura di Solskjaer alla guida del Manchester United è ai titoli di coda. Resta solo da capire quando. C'è chi spinge per l'esonero immediato e chi vorrebbe aspettare la prossima sosta di novembre. Sir Alex Ferguson, bandiera e punto di riferimento del club, sembra intenzionato a concedere ancora qualche partita al norvegese. In ogni caso, il nome che resta in pole position è sempre quello di Antonio Conte.

Solskjaer non è stato ancora esonerato, oltre che per l'appoggio garantito dal suo ex maestro, anche perché ha un contratto particolarmente oneroso che scade nel 2024. La cifra da corrispondere all'attuale allenatore, unita a quella destinata al nuovo, sarebbe un esborso eccessivo anche per un club in una florida condizione economica come quella dei Red Devils. Nessun dubbio, comunque, su chi sia il nome scelto per il futuro, più o meno immediato. Conte è libero, ha esperienza in Premier, ha fatto bene in qualunque club, ha un rapporto privilegiato con un elemento importante del gruppo come Pogba, già allenato alla Juventus, e, soprattutto, ha già dato la sua disponibilità a prendere la squadra in corsa.

Nel caso si decidesse per l'esonero immediato di Solskjaer, e si dovesse attendere per trovare un accordo con il nuovo allenatore, è già pronta la soluzione del traghettatore: Ryan Giggs, già in passato alla guida dello United nel periodo post Moyes e pre Van Gaal. Conte è la prima scelta, anche se resta vivo l'interesse per Zidane, altro big a spasso, e piacciono anche due allenatori sotto contratto: ten Hag dell'Ajax e Brendan Rodgers del Leicester.