Skriniar, avvio disastroso con il Psg: anche l'Equipe lo stronca

Se la stagione del Psg è iniziata davvero male, dopo un'estate a dir poco agitata, lo stesso si può dire per quella di Milan Skriniar. Il difensore slovacco, strappato all'Inter a parametro zero, è stato uno dei peggiori in campo nella sfida che ha visto i campioni di Francia sconfitti in casa per 3-2 dal Nizza del tecnico italiano Farioli. Nel giudicare la prova di Skriniar, l'Equipe non ha usato giri di parole nel commentare il pesante 3 in pagella affibiatogli.