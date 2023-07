Sergio Rico, prima foto dopo l'incidente: la dedica alla moglie in ospedale

IL RECUPERO

L'estremo difensore spagnolo prosegue la riabilitazione circondato dall'amore della moglie e dall'affetto dei tifosi sul web

© instagram Le condizioni di salute di Sergio Rico, il secondo portiere del Paris Saint-Germain rimasto coinvolto in una brutta caduta da cavallo a fine maggio, sono in netto miglioramento. Dopo l'apprensione per i possibili danni riportati nella caduta e il lungo coma, lo spagnolo prosegue il percorso di riabilitazione in ospedale e a dare aggiornamenti sul suo stato di salute è la moglie Alba Silva che tramite un post sui social ha condiviso la prima immagine del 29enne a due mesi dall'incidente.

Visibilmente provato e dimagrito, con oltre 20 chili persi mentre era in coma e nel successivo ricovero in terapia intensiva, Sergio Rico è stato immortalato abbracciato alla moglie che da mesi lo segue passo passo nella riabilitazione. Dopo essere uscito dal coma, il 29enne del Psg si trova ancora ricoverato e, supportato dalla donna, ogni giorno migliora e vede la luce fuori dal tunnel.

E su Instagram Alba Silva, sposatasi con Rico poco più di un anno fa, ha scritto: "Potrei scrivere un libro con tutte le emozioni che ho provato in questi due mesi, ma preferisco soffermarmi su ciò che è importante. Ossia che siamo qui e che non mi basterà una vita per ringraziarvi per il tanto amore visto in ognuno dei vostri gesti e messaggi. Grazie e grazie ancora".

Intervistata da Marca, la donna ha quindi svelato: "Sergio sta bene. Grazie a Dio sta molto bene, quando i medici lo riterranno opportuno lo opereranno". Il portiere, infatti, dovrà sottoporsi a un'altra operazione chirurgica per rimuovere un pericoloso aneurisma formatosi dopo la caduta da cavallo. Una situazione monitorata dallo staff medico dell'ospedale El Rocio che negli scorsi giorni ha comunque escluso lesioni neurologiche per il portiere che, dopo tanta riabilitazione, potrebbe anche tornare a giocare.

Ma intanto il pensiero e l'impegno massimo è rivolto a guarire, circondato dall'amore della moglie che non lo lascia mai solo. E il portiere, in una lavagnetta, le ha dedicato anche un tenero messaggio che la donna ha voluto condividere sui social: "Buongiorno bambina! Non c’è dubbio che ti sceglierei ancora una e mille volte. Il mio tesoro più grande, senza dubbio, sei tu. Io ti amo con tutto il mio cuore".