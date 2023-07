PSG: Sergio Rico, nuova operazione per rimuovere un aneurisma

DOPO LA CADUTA A CAVALLO

Il recupero del portiere spagnolo procede bene e potrebbe anche tornare a giocare

© Getty Images Il portiere del Psg, Sergio Rico, dovrà essere nuovamente operato a causa di un aneurisma, un rigonfiamento anormale alle pareti di un vaso sanguigno, che potrebbe portare alla sua rottura. L’intervento chirurgico sarà effettuato la prossima settimana, come confermato dai medici dell'Ospedale Virgen del Rocío di Siviglia, dove il calciatore spagnolo è ricoverato dal 28 maggio, da quando ha rimediato un trauma craniocerebrale in seguito a una caduta da cavallo durante il pellegrinaggio di El Rocío. Il recupero procede bene e Sergio Rico potrebbe anche tornare a giocare.

Dovrà, dunque, aspettare ancora qualche giorno Sergio Rico prima di lasciare l'ospedale e tornare finalmente a casa, dove lo attende l'amore di famigliari e amici e una lunga convalescenza, con ottime possibilità che possa tornare a giocare.

Almeno secondo il dottor David Pérez, capo del servizio di neurologia dell'Hospital Universitario 12 de Octubre e presidente dell'Associazione di neurologia di Madrid: "Il portiere ha subito un grave trauma cranico e per questo motivo hanno dovuto indurlo in coma, in modo che fosse più calmo ed evitare complicazioni - ha detto in un'intervista a MARCA - . Dopo quel coma, i pazienti di solito si riprendono da questa situazione senza problemi, purché non ci siano lesioni neurologiche, che in questo caso non sembrano esserci".