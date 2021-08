Sergio Ramos-Messi, da nemici a compagni di squadra

AL PSG

Il difensore spagnolo accoglie l'ex rivale argentino: "Chi l'avrebbe mai detto?"

Da eterni rivali a compagni di squadra. Leo Messi e Sergio Ramos mai avrebbero immaginato che, un giorno, si sarebbero ritrovati in campo con la stessa maglia, quella del Paris Saint Germain. "Chi l'avrebbe mai detto?" Un pensiero di molti, anche di Sergio Ramos che proprio con queste parole ha dato il suo benvenuto a Parigi alla Pulce tramite un post sul suo account Instagram. Psg, inizia l'era Messi

























































































































Per ben 42 volte il difensore spagnolo (ex Real) e l'attaccante argentino (ex Barcellona) si sono ritrovati contro nel Clasico. Tanti gol per Messi, qualche rete e qualche cartellino rosso per Ramos. I due giocatori si sono affrontati in due circostanze anche in nazionale in due match amichevoli tra Spagna e Argentina. Sommati fanno 44 precedenti. Adesso, pero', inizia un nuovo capitolo da "alleati".