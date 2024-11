Scarpa segnalata errata: rabbia Barcellona contro il Var. Gli arbitri: "L'unica cosa sbagliata è il frame"

Mentre in Italia il VAR è - di nuovo - al centro dell'attenzione dopo l'attacco frontale al protocollo post Inter-Napoli di Antonio Conte, in Spagna si è scatenato un vero e proprio scandalo dopo la rete annullata a Robert Lewandowski in Real Sociedad-Barcellona, gara finita 1-0 per i baschi. Un caso fatto e finito per via del fuorigioco segnalato all'attaccante polacco che ha portato alla cancellazione della rete ma per un errore evidente dell'utilizzo della tecnologia semiautomatica: la punta della scarpa presa a paragone per la segnalazione dell'offside, infatti, era quella del difensore e non quella di Lewandowski che dunque era regolarmente in gioco.