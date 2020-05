Scarpa d'Oro: Lewandowski stacca Immobile in vetta alla classifica

SFIDA TRA BOMBER

Con la ripresa dei campionati torna a incendiarsi anche la sfida tra i bomber per la conquista della Scarpa d'Oro 2019/2020. Se prima dello stop forzato Ciro Immobile poteva guardare tutti dall'alto, forte dei suoi 27 gol in 26 presenze in Serie A, ora in vetta alla classifica c'è Robert Lewandowski, che in quattro giornate di Bundesliga ha prima raggiunto e poi distanziato l'attaccante biancoceleste. Gol alla ripresa contro l'Union Berlino, gol contro l'Eintracht e infinte la doppietta nel 5-0 del Bayern Monaco al Fortuna Dusseldorf: per un totale di 29 reti in 27 presenze. Ciro dovrà cominciare a darsi da fare fin da subito...

Al momento la classifica recita: Lewandowski 58, Immobile 54, visto che entrambi militano in un campionato con fattore 2. Immobile è per altro circondato dai bomber della Bundesliga, che hanno approfittato di una ripartenza anticipata rispetto agli altri paesi per racimolare gol e punti. Al terzo posto infatti spunta Timo Werner del Lipsia, arrivato a quota 48 punti grazie alla tripletta contro il Magonza del 24 maggio. Quarto invece Herling Haaland, che dopo il gol allo Schalke è rimasto a secco contro il Wolfsburg e si è fermato per infortunio contro il Bayern.

Nella top 10 rimangono anche Cristiano Ronaldo (5° con 21 gol e 42 punti) e Romelu Lukaku (10° con 17 gol e 34 punti). Anche loro pronti per tornare a scatenarsi non appena la Serie A scenderà nuovamente in campo.