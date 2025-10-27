Scandalo corruzione in Turchia: centinaia di arbitri indagati per scommesse sul calcio

Tra questi ci sarebbero sette arbitri e 15 assistenti di alto livello. Dieci direttori di gara, ha proseguito Haciosmanoglu, in cinque anni avrebbero puntato su più di 10mila partita, uno di questi su oltre 18mila (18.227 per la precisione), mentre alcuni lo avrebbero fatto una sola volta. "Sappiamo che il calcio turco ha bisogno di un cambiamento. Abbiamo iniziato dagli arbitri, e la nostra commissione disciplinare adotterà i provvedimenti necessari e imporrà le sanzioni previste", ha detto Haciosmanoglu. "Il nostro dovere è quello di elevare il calcio turco al posto che gli spetta e di ripulirlo da tutta la sua sporcizia". Il presidente federale ha assicurato che la commissione disciplinare si occuperà immediatamente dei casi.