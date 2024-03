Amichevoli: tensione Sanchez-Asllani in Albania-Cile, assist per Lautaro nell'Argentina

amichevoli

Brutta entrata di Sanchez su Asllani poi i due compagni di squadra nell'Inter si chiariscono

"Non è mai un'amichevole per Alexis Sanchez": i quotidiani cileni parlano così del brutto intervento che l'attaccante del Cile ha riservato a Kristjan Asllani, suo compagno di squadra nell'Inter, durante l'amichevole contro l'Albania. Al 27' entrata decisa di Sanchez (ammonito per questo dall'arbitro) su Asllani, che ha rimediato un pestone alla caviglia: il centrocampista rimane dolorante a terra e lancia occhiatacce al cileno che gli stringe la mano e lo aiuta a rialzarsi. Poi a fine primo tempo il Nino ha regalato la sua maglia ad Asllani, che si è perfettamente ripreso, chiudendo il caso e facendo tirare un sospiro di sollievo anche a Simone Inzaghi. Per la cronaca il match è stato vinto 3-0 dal Cile.

Nella nottata di amichevoli internazionali anche il 3-0 dell'Argentina, priva di Lionel Messi, contro El Salvador. Lautaro Martinez è partito titolare ma non è riuscito a trovare la via del gol che con la maglia Albiceleste manca da 16 partite e quasi due anni: per il Toro, rimasto in campo tutta la partita, però assist nell'ultimo gol, quello di Lo Celso. Le altre due reti dell'Argentina sono state messe a segno dall'ex Genoa e Atalanta Romero ed Enzo Fernandez. Novanta minuti in campo per Perez (Udinese) e Paredes (Roma).

