Salta Paquetà al Manchester City: l'ex Milan indagato per calcioscommesse

GUAI IN VISTA

Il 25enne brasiliano è oggetto di un'indagine della Football Association: rischia una lunga squalifica

© Getty Images Guai in vista per Lucas Paquetà. Il 25enne brasiliano, secondo quanto riportato dal Daily Mail, è finito sotto inchiesta della Football Association con l'accusa di aver violato il regolamento a proposito delle scommesse e del gioco d’azzardo. Questa mossa ha mandato a monte la trattativa tra West Ham e Manchester City per lo sbarco dell'ex Milan alla corte di Pep Guardiola. Nella giornata di venerdì, infatti, i contatti tra i due club si sono interrotti per questioni "riservate". Gli Hammers attendono con ansia i dettagli, mentre il calciatore rischia una lunga squalifica nel caso venisse ritenuto colpevole di aver scommesso su partite di calcio.

A meno di clamorosi colpi di scena, non sarà Paquetà il rinforzo del City per sostituire l'infortunato De Bruyne. Quando ormai sembrava tutto fatto, è arrivata l'indagine della FA a mandare a monte l'operazione da 60 milioni di sterline. Secondo fonti inglesi, il West Ham aveva anche già individuato il sostituto, Kudus dell'Ajax.

Oltre a dover rinunciare al trasferimento che avrebbe rappresentato un grande salto per la sua carriera, Paquetà rischia una lunga squalifica. Nel maggio scorso, l'attaccante del Brentford Ivan Toney è stato squalificato per 8 mesi per aver violato il regolamento in materia di calcioscommesse. Toney ha rischiato una squalifica di 15 mesi, ridotta a 8 perché ha ammesso i fatti e perché gli è stata diagnosticata una forma di ludopatia.

