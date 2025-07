Totò Di Natale riparte dalla Serie D: ha firmato con la Scafatese

Inizia una nuova avventura calcistica per Antonio "Totò" Di Natale. Il 47enne napoletano, dopo aver segnato raffiche di gol in serie A (con 209 sigilli è il sesto miglior realizzatore della storia), ricoprirà l'incarico di club manager della Scafatese, ambiziosa formazione dell'Agro Nocerino Sarnese che milita nel campionato di serie D. "Ringrazio il presidente che mi ha dato la possibilità di venire in una società così importante, speriamo di fare un bel lavoro, di crescere tutti insieme e di arrivare a un obiettivo importante che la società si è prefissata", ha detto Di Natale in una dichiarazione video pubblicata sui canali social del club. L'ex attaccante di Udinese e della Nazionale italiana di calcio (42 presenze e 11 reti in azzurro), con la sua grande esperienza, andrà a rafforzare la struttura societaria del club scafatese che punta al salto di categoria e al ritorno in serie C. Un traguardo soltanto sfiorato pochi mesi fa: lo scorso anno la Scafatese si è classificata terza, perdendo poi la finale play-off contro la Reggina.