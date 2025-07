Chiellini diventa azionista del Los Angeles FC: "Un grande onore ma mantengo impegno con la Juve"

“Entrare a far parte del gruppo proprietario del LAFC è un grande onore per me”, ha dichiarato Chiellini. "Quando sono arrivato qui tre anni fa come giocatore, ho subito sentito che c'era qualcosa di speciale in questo club. È un'organizzazione ambiziosa, costruita da persone straordinarie e sostenuta da una comunità che ti fa sentire veramente a casa. Per questo, l'anno scorso, ho espresso il mio desiderio di diventare proprietario, e ora sono orgoglioso di continuare questo percorso e dare il mio sostegno a un progetto in cui credo profondamente. In questa nuova veste da owner metterò a disposizione della società tutta la mia esperienza e la mia passione, mantenendo ovviamente il mio ruolo e i miei impegni con la Juventus. Grazie al LAFC per questa opportunità! Sono entusiasta di far parte di questo viaggio, e siamo solo all’inizio”.