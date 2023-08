Tegola City: Guardiola perde De Bruyne quattro mesi per infortunio 

INGHILTERRA

Il belga è alle prese con problemi al tendine del ginocchio: la ricaduta nella prima in Premier contro il Burnley. Forse sarà operato

© Getty Images Pessime notizie per il Manchester City, che dovrà fare a meno di Kevin de Bruyne per almeno quattro mesi. Ad annunciarlo è stato il tecnico dei Citizens Pep Guardiola alla vigilia della Supercoppa europea contro il Siviglia: "Il suo infortunio è serio, starà fuori qualche mese. Dobbiamo decidere nei prossimi giorni se si opererà o meno ma di sicuro perdiamo Kevin per molto tempo". Anno finito e arrivederci al 2024, dunque. De Bruyne è alle prese con continui problemi al tendine del ginocchio. L'ultima ricaduta nell'esordio in Premier League contro il Burnley, che lo ha costretto ad abbandonare il campo dopo una ventina di minuti. "Starà fuori per un po'", aveva detto Guardiola a fine partita. Purtroppo per lui e per il City aveva ragione.

È lo stesso problema che ha costretto De Bruyne a essere sostituito durante la finale di Champions League vinta contro l'Inter a giugno. A questo punto il City tenterà il tutto per tutto per arrivare a Lucas Paquetà. Il West Ham al momento ha rifiutato la prima offerta di 70 milioni di sterline e ne chiede almeno 90 per l'ex Milan. Ma i Citizens sarebbero pronti a rilanciare per regalare il brasiliano a Guardiola. E il club rossonero, da un eventuale trasferimento del giocatore al City, andrebbe a incassare l’1% della cifra totale.