Salah provoca ancora? Stessa esultanza di Sergio Ramos

25/11/2018

Una rivalità infinita quella tra Mohamed Salah e Sergio Ramos che ora sembra avere un nuovo capitolo. Mentre il difensore del Real Madrid è finito nella bufera doping, l'attaccante del Liverpool continua a segnare. E proprio l'esultanza dopo aver trafitto il Watford non è passata inosservata: mani incrociate, ossia lo stesso identico gesto con cui lo spagnolo è solito festeggiare le proprie reti.



Provocazione allo stato puro? Forse. Klopp, tecnico dei Reds, è stato poi bravo a dribblare le domande dei cronisti con un... no look: "Non ho alcun problema con la domanda, ma non ho visto la sua esultanza, mi stavo festeggiando".