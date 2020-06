Russia, Rostov in campo coi giovani: il Sochi vince 10-1

Sochi-Rostov, incontro della Premier League russa, è già storia. La squadra di casa, in lotta per non retrocedere, ha travolto gli ospiti, che si giocano per un posto in Champions, con un punteggio da amichevole estiva: 10-1! Il Rostov infatti nei giorni scorsi ha riscontrato 6 casi di positività al Covid-19 e ora ha l'intera rosa in quarantena, ma incredibilmente il match si è giocato lo stesso per volontà delle autorità calcistiche (e del Sochi) e così il club ha mandato in campo i ragazzi delle giovanili.