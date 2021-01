Rummenigge: "Tifo Inter per lo scudetto, mai cercato Tonali. Contenti di Douglas Costa"

A TIKI TAKA

Karl-Heinz Rummenigge a 360° durante l'ospitata a Tiki Taka, si parte dalla lotta scudetto in Serie A: "La Juventus sta facendo un po' di fatica ma guai a toglierla dalle pretendenti, anche il Milan sta facendo bene ma spero che vinca l'Inter. Non si può fare il paragone tra la squadra di Conte e la mia, situazioni diverse". Poi l'aneddoto sulla sfida del 1984 contro i Glasgow Rangers quando l'arbitro Roth gli annullò uno splendido gol: "Dopo la partita negli spogliatoi ho dovuto fermare Altobelli, gli stava tirando un calcio nel sedere!". tiki taka

Breve excursus su Juventus-Udinese, mentre nella trasmissione si parlava di moviola: "La Juve è stata fortunata nell'occasione del gol annullato: De Paul tocca con la mano ma prima Bentancur spinge il braccio dell'avversario proprio verso il pallone: poteva anche essere una situazione valutabile dall'arbitro".

Con la Juve ci sono poi discorsi di mercato, così il CEO del Bayern Monaco: "Siamo molto contenti di Douglas Costa (arrivato in prestito, ndr) sia in campo che fuori dal campo, abbiamo ritrovato il calciatore che conoscevamo. Ma non abbiamo ancora parlato di un possibile riscatto. Interesse per Tonali prima del Milan? No io credo che i giocatori giovani debbano stare qualche anno nel proprio campionato prima di trasferirsi all'estero".

Infine, sulla sfida di Champions League contro la Lazio: "Ho grande rispetto per la squadra di Inzaghi, hanno battuto in casa il Borussia Dortmund e pareggiato in trasferta. E poi Immobile segna sempre".