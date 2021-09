Ronaldo costretto già a cambiare casa. Colpa delle... pecore

Tornare a Manchester sarà stata la decisione migliore ma intanto Cristiano Ronaldo è stato costretto a cambiare già casa e a lasciare la villa in campagna extra lusso da sei milioni di sterline con sette camere da letto, ognuna dotata di spogliatoio e bagno, e un enorme giardino intorno. Il motivo? Colpa delle pecore che al mattino presto disturbavano il sonno del campione portoghese. Lo riferisce il tabloid inglese 'The Sun'. CR7, la compagna Georgina e i quattro figli si sono trasferiti in una magione da 3 milioni di proprietà dell'ex Manchester United Andy Cole.