Ronaldinho, offerti 1,5 milioni per gli arresti domiciliari

IN CARCERE COL FRATELLO

Ronaldinho, in carcere in Paraguay da una settimana assieme al fratello per detenzione di passaporto falso, sarebbe disponibile a pagare una cauzione da 1,5 milioni di euro per ottenere la libertà condizionata. Alla proposta avanzata dai legali dell'ex calciatore brasiliano e del fratello, al momento non sarebbe arrivato alcun riscontro da parte delle autorità paraguaiane. Lo riporta l’agenzia ADN Kronos

Dopo un primo tentativo andato a vuoto, quando qualche giorno fa i legali proposero una cauzione di 800mila euro ritenuta non congrua dal giudice, ora gli avvocati dell'ex stella di Barcellona e Milan alzano la posta e mettono sul piatto quasi il doppio della prima offerta. Se ora dovesse andare a buon fine, Dinho si trasferirebbe in un appartamento di Asuncion, dove sarebbe costantemente sorvegliato per scongiurare il rischio di una fuga.

