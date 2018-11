Ronaldinho al verde, in Brasile sono convinti: "Sul conto in banca ha solo 6 euro"

06/11/2018

Può un uomo che ha giocato per oltre dieci anni, con stipendi da top player, tra Psg , Barcellona e Milan essere finito in bancarotta? La risposta sembra scontata, eppure in Brasile sono certi che il vincitore del Pallone d'Oro nel 2005, Ronaldinho , sia in piena crisi economica, praticamente sull'orlo del fallimento, tanto che sul suo conto bancario ci sarebbero soltanto 24,63 reais, vale a dire 6 euro.

La notizia è clamorosa, quasi incredibile, eppure il popolarissimo sito web brasiliano UOL Esporte la rilancia con forza, spiegando anche i motivi della presunta crisi. Recentemente infatti il tribunale di Giustizia del Rio Grande do Sul ha disposto il sequestro dei passaporti dell'ex fuoriclasse e del fratello Assis per non aver pagato una multa del 2015 relativa alla costruzione di una piattaforma di pesca abusiva a Porto Alegre, in una zona sotto tutela ambientale per motivi ecologici. La cifra, col passare del tempo e l’aumentare degli interessi, sarebbe schizzata fino a toccare i due milioni di euro, spingendo lo stato ad intervenire entrando nei conti bancari del campione brasiliano, dove però c'erano soltanto pochi spiccioli.

Ronaldinho è al verde o tiene i propri soldi altrove? La domanda sorge spontanea, anche perché curiosando tra i profili social del brasiliano ne emerge uno stile di vita tutt’altro che da uomo sul lastrico: nelle ultime settimane è stato in Cina, Giappone, Europa e Africa per impegni pubblicitari (che certamente gli garantiscono cospicue entrate), a gennaio la Nike, suo storico sponsor tecnico, ha lanciato una nuova linea di scarpe in suo onore chiamata “R10” e ogni volta che scende in campo con le Legends del Barcellona percepisce circa 150mila euro. Inoltre il prossimo 17 novembre è in programma anche una partita amichevole di beneficenza, che si chiamerà "Amigos de Ronaldinho”, a Francoforte.