Romania, il portiere segna da 80 metri ma l’arbitro annulla

Un gol da 80 metri non si vede certo di frequente, segnato da un portiere è una vera rarità. Eppure in Romania è successo: durante la sfida di seconda divisione tra Steaua Bucarest e Braila, l’estremo difensore della squadra ospite, il 20enne Cristian Andrei, ha battuto il suo collega con un lungo rinvio che lo ha scavalcato e non gli ha lasciato scampo. Irrefrenabile la gioia del giovane portiere, che è corso subito ad abbracciare il suo allenatore, ma poco dopo è arrivata la beffa, clamorosa quanto il gol: l’arbitro ha annullato la rete perché il calcio di punizione era indiretto. Oltre alla beffa il danno, perché in quel momento il punteggio era fermo sull'1-1 e la sfida è poi terminata 5-2 per i padroni di casa.