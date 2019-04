Rivoluzione francese: una donna arbitra Amiens-Strasburgo

23/04/2019

Rivoluzione francese: una donna arbitra in serie A. La Federazione ha designato Stephanie Frappart per dirigere Amiens-Strasburgo, partita di Ligue 1 in programma domenica. La Frappart ha 35 anni e ha iniziato ad arbitrare quando ne aveva 13. La Fifa l’ha scelta tra i 27 arbitri che prenderanno parte al Mondiale Under 19 dal 7 giugno al 7 luglio, nel frattempo le è stata data la soddisfazione di dirigere la gara tra la decima e la diciassettesima della massima divisione del suo Paese. Non era ovviamente mai successo che una donna arbitrasse in Ligue 1, anche se Nelly Viennot per dieci anni è stata impiegata come assistente.