Respinta dai giocatori l'ultima proposta del Barça sulla riduzione degli stipendi

BRACCIO DI FERRO

E' un confronto serrato che va avanti da un bel po' di tempo. Il consiglio di amministrazione del Barcellona ha comunicato che il tavolo delle negoziazioni per stabilire le modalità della riduzione degli stipendi dei giocatori professionisti e di tutti i lavoratori del club, è terminato senza che si raggiungesse un accordo. Ora inizia un periodo di riflessione che durerà fino al prossimo 23 novembre. Dopo questa data, qualora i giocatori non dovessero accettare la proposta, la Società potrà decidere unilateralmente di abbassare gli stipendi. Dopo di che i calciatori potranno iniziare una causa legale per rescindere i loro contratti e liberarsi dai vincoli con il Barça.

"In questa situazione spetta al consiglio di amministrazione prendere le decisioni per risolvere il grave problema finanziario legato alla pandemia del Covid-19, che provoca una riduzione delle entrate superiore ai 300 milioni di euro per la stagione 2020/21, e che ci obbliga a una revisione delle spese salariali intorno ai 191 milioni", si legge in un comunicato della dirigenza catalana.