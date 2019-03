Real, Zidane: "Ronaldo non mi sorprende, lo ammiro. Chapeau"

15/03/2019

Zinedine Zidane è pronto per il suo nuovo debutto sulla panchina del Real Madrid e non mancano parole al miele per l'ex Cristiano Ronaldo, che martedì ha distrutto l'Atletico. "Non sono sorpreso di quanto ha fatto - ha spiegato il tecnico francese - Lo ammiro per la partita che ha fatto. Chapeau". Su Marcelo e Isco: "Contro il Celta possono giocare. Isco vuole solo giocare, niente più. Marcelo non ha giocato molto, ma è un professionista".