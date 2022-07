Real, vacanza da incubo per Valverde a Ibiza

REAL MADRIDD

Il centrocampista e la compagna drogati e derubati, si sospetta dello chef

Prima drogati e poi derubati mentre si trovavano in vacanza a Ibiza. Dalle storie Instagram di Mina Bonino, giornalista sportiva e compagna del centrocampista del Real Madrid Federico Valverde, arriva il racconto della serata da incubo vissuta dalla coppia, che ha trascorso qualche giorno di relax sull'isola con un gruppo di amici. Come riportano i media spagnoli, Valverde e la compagna sarebbero stati drogati e una volta fuorigioco anche derubati di circa 10 mila euro in contanti, due orologi preziosi più vari gioielli della donna. © twitter

I sospetti si concentrano sullo chef, come testimoniano anche le parole della Bonino: "Al nostro arrivo nella casa di Ibiza, il cuoco era già lì. Mi spiegò che c’era solo una chiave e che l’avrebbe portata con sé, in modo che la mattina dopo avrebbe potuto farci trovare la colazione senza disturbarci. Il punto è che il giorno dopo non riuscivo nemmeno ad alzarmi. Ho mandato un messaggio a Leslie – la domestica, ndr – perché si occupasse di mio figlio. Mi sentivo molto male, malissimo. Notai le valigie aperte in salotto. C’erano le mie infradito, Leslie stava sistemando tutto. Mi chiese se stessi cercando qualcosa. Penso che fossi sotto l’effetto di droghe: mi feci una risata, non avevo capito nulla. Al momento di andare in spiaggia, mi allontanai per andare a prendere dei soldi. Quando aprii il portafoglio, mi accorsi che era vuoto. Il cuoco venne da me e mi raccontò che al suo arrivo, in mattinata, aveva trovato già tutto in disordine".

Valverde e la sua compagna sarebbero stati sottoposti a dei test per verificare se nel sangue avevano tracce di stupefacenti, ma l'esito sarebbe stato negativo. Il cuoco sospettato, intanto, si è licenziato.