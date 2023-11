Liga: il Barcellona sorride al 92', Girona ancora primo

spagna

Il colpo di testa di Araujo nel finale trascina i blaugrana. La capolista si impone 4-2 in rimonta sull'Osasuna

© Getty Images Incredibile vittoria del Barcellona, che al 92' trova il successo in casa della Real Sociedad. Decide, a San Sebastian, il colpo di testa di Araujo: Xavi torna a sorridere dopo il ko nel Clasico e resta in scia del Girona. Proprio la capolista supera 4-2 in rimonta l'Osasuna e lancia la sfida al Real Madrid, impegnato col Rayo Vallecano. Il Siviglia pareggia 1-1 sul campo del Celta Vigo, mentre il Betis batte 2-0 il Maiorca.

REAL SOCIEDAD-BARCELLONA 0-1

Il Barcellona si aggrappa ai suoi centrali e, grazie ad Araujo, batte nel finale la Real Sociedad. A San Sebastian, i baschi sonon pericolosissimi nel primo tempo e assaltano la difesa blaugrana, ma se nella prima occasinoe Merino sbaglia, nelle altre ter Stegen regge e respinge su Kubo e Zubimendi. Doppio episodio in area della formazione Alguacil, ma sia Lewandowski che Joao Felix non riescono a guadagnarsi il rigore. La situazione si verifica a campo invertito nella ripresa, ma il fallo su Oyarzabal non viene punito con la massima punizione. Ancora il portiere tedesco salva su Barrenetxea e sono parate decisive, perché il Barcellona, che va vicino al gol soltanto con Raphinha al 75', vince nel recupero. Prima Remiro salva su Araujo, poi il centrale impatta di testa il cross di Gundogan e fa 1-0. La rete, inizialmente annullata, viene poi concessa tra il tripudio dei catalani e dei tifosi blaugrana. Successo fondamentale, perché Xavi sale a 27 punti dimenticando il ko nel Clasico ed evitando di scivolare a -7 dal Girona, ora "solo" a +4. La Real Sociedad, invece, cede il quinto posto al Betis e, in attesa del Bilbao, è sesta. Solo una vittoria nelle ultime quattro partite degli avversari dell'Inter in Champions.

OSASUNA-GIRONA 2-4

Altro ribaltone per il Girona che, battendo 4-2 l'Osasuna rimontando da 1-2, conserva la vetta della classifica. La capolista passa in vantaggio al 16' con Martìn, che insacca da pochi passi finalizzando un'azione in velocità rifinita da Dovbyk. Tra il 25' e il 55', però, Budimir porta avanti i padroni di casa segnando prima sulla parata di Gazzaniga, poi impattando di testa il cross di Mojica. Dovbyk pareggia al 71' incornando da pochi passi, poi è Tsygankov, dieci minuti dopo il suo ingresso in campo, a segnare dopo una serie di rimpalli. Infine, il destro al volo al 90' di Garcia chiude i giochi: il Girona a 31 punti e lancia la sfida al Real Madrid.

BETIS-MAIORCA 2-0

Vince il Betis, che continua la striscia positiva grazie al 2-0 sul Maiorca. Gli andalusi passano in vantaggio già al 7' con Willian José, poi prima dell'intervallo gli ospiti restano in dieci per i due gialli rimediati tra il 26' e il 45' da Mascarell. I padroni di casa ne approfittano a metà ripresa, raddoppiando al 65' con Ayoze Perez e chiudendo i giochi. La formazione di Pellegrini resta a contatto con la zona Europa, mentre il Maiorca resta a quota 9 e non riesce ad allontanarsi dagli ultimi tre posti della classifica.

CELTA VIGO-SIVIGLIA 1-1

Finisce 1-1 tra Celta Vigo e Siviglia, un pareggio che non serve a nessuno. I padroni di casa passano in vantaggio al 22' con Starfelt su assist di Iago Aspas. Il primo tempo degli andalusi non convince, così Alonso inserisce subito Mir e Lukebakio. A rovinare i piani è Tapia, che rimedia il rosso al 65' e regala la superiorità numerica agli ospiti. A trovare il definitivo pareggio, il quarto di fila per il Siviglia, è En-Nesyri, che entra al 70' e quattordici minuti dopo fa 1-1. Il Celta resta terzultimo con 7 punti, a -4 proprio dai detentori dell'Europa League.