Real Madrid, Zidane: "Futuro? Deciderò con calma, non ora"

REAL MADRID

Il tecnico del Real Madrid prende tempo dopo l'ultima giornata di campionato: "Nei prossimi giorni mi troverò con la dirigenza e vedremo"

Zinedine Zidane continua ad avere addosso gli occhi di molti club (Juventus su tutti), ma per il momento preferisce non sbilanciarsi sul suo futuro: "La cosa più importante qui non sono io - ha detto il tecnico del Real Madrid dopo l'ultima giornata di campionato -. Devo pensare solo a quello che abbiamo fatto in questa stagione, poi col tempo, e con calma, parlerò con la società, ma non ora. Nei prossimi giorni ci troveremo con la dirigenza e vedremo cosa succede". Getty Images

A Zizou non è riuscita l'impresa di strappare la Liga dalle mani dell'Atletico Madrid all'ultimo respiro e la stagione dei Blancos si è chiusa senza trofei: "Innanzitutto dobbiamo ringraziare i nostri tifosi, perché hanno sempre sostenuto la squadra anche dall'esterno. Penso che tutti possano essere orgogliosi di questi giocatori perché hanno dato tutto. Bisogna fare i complimenti all'Atletico che si è meritato la vittoria. Ora devo solo stare tranquillo e nei prossimi giorni affronteremo il discorso del mio futuro. Questo è tutto. Vedremo cosa succederà a breve. Non solo per quanto riguarda me, ma anche ciò che il club avrà intenzione di fare per la prossima stagione".