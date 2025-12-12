Azzurre, Lenzini sogna: "Soncin ha creato un grande gruppo, voglio vincere con l'Italia"

Un percorso partito da Fanano, piccolo comune con meno di 3mila abitanti in provincia di Modena, e che l'ha portata a diventare una delle realtà del calcio femminile italiano: "Nascere lontano dalla città, in un posto dove non hai tutto a portata di mano, ti insegna ad arrangiarti. Il mio carattere si è forgiato grazie alla montagna. All'inizio giocavo in attacco perché ero la più veloce, poi sono stata spostata dietro e prima del ritorno in bianconero ho completato la mia trasformazione in difensore. Tante volte in passato mi sono sentita un'underdog, al punto che mi sono dovuta guadagnare la maglia della Juve dopo diversi prestiti. Volevo tornare da protagonista", conclude.