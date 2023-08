Real Madrid, che tegola: rottura del crociato per Courtois 

SPAGNA

Il portiere belga si è infortunato al ginocchio in allenamento lasciando il campo in lacrime, sarà operato nei prossimi giorni. Possibile che i Blancos tornino repentinamente sul mercato

Brutta tegola in casa Real Madrid a due giorni dall'inizio della Liga (contro l'Athletic Bilbao al San Mames), Thibaut Courtois ha lasciato in lacrime la seduta d'allenamento e dopo gli esami effettuati, comunica il club spagnolo, "gli è stata diagnosticata una lacerazione del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro. Il giocatore sarà operato nei prossimi giorni". E quindi sarà indisponibile per la gran parte della stagione, motivo per cui è molto probabile che i Blancos tornino repentinamente sul mercato per cercare un nuovo portiere, visto che al momento il titolare è Andrij Lunin, portiere classe 1999 della nazionale Ucraina che l'anno scorso ha giocato soltanto due partite.

CHI AL POSTO DI COURTOIS?

Il tempo stringe, se il Real deciderà di investire per sostituire il suo portiere titolare dovrà farlo in fretta e i nomi non sono molti. Il primo che viene in mente è quello di De Gea, svincolato dopo l'addio allo United e che quindi potrebbe arrivare a parametro zero, poi c'è Anatolij Trubin dello Shakthar, che è stato a lungo nel mirino dell'Inter e ora sembra a un passo dall'accordo col Benfica (ma se chiama il Real...). Un'altra possibilità porta a Kepa Arrizabalaga, che dopo l’arrivo di Robert Sanchez dal Brighton è finito fuori dai piani del Chelsea, ma sullo spagnolo c'è anche il Bayern Monaco, che segue pure Diogo Costa del Porto.

Altre due possibilità, anche se più complicate, portano in Italia: il primo nome è quello di Mike Maignan, ritenuto incedibile dal Milan che però potrebbe vacillare di fronte a un'offerta irrinunciabile, l'altro è quello di Wojciech Szczesny, che la Juventus potrebbe decidere di sacrificare sull'altare del bilancio per poi puntare magari a prendere Gigio Donnarumma, che molti in Francia danno in uscita da Parigi. A proposito di Psg, un'altra opzione sarebbe il ritorno in Blancos di Keylor Navas, che ha giocato a Madrid dal 2014 al 2019 ed era andato via proprio perché aveva perso il posto a favore del giovane Courtois.

Il portiere belga indossa la maglia del Real Madrid dal 2018 e in totale ha collezionato 230 presenze. Durante la scorsa stagione, ha totalizzato 49 presenze, tra campionato e Coppe, con 49 gol subiti e 17 gare senza reti subite. Ora dovrà stare lontano dal campo per molto tempo, tra l'operazione e i successivi mesi di recupero.

Vedi anche Mercato Guerra Psg-Mbappé: murales rimosso, stop a vendita divisa