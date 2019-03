Real Madrid, Calderon svela: "Florentino voleva Mourinho, i giocatori hanno bloccato tutto"

16/03/2019

Soltanto nove mesi dopo il clamoroso addio di quest'estate, Zinedine Zidane è tornato a sedersi sulla panchina del Real Madrid. Una svolta che ha sorpreso molti tifosi e addetti ai lavori, tanto che non se l'aspettava nemmeno l'ex presidente dei Blancos, Ramon Calderon, che in un'intervista col programma tv 'Ídolos' ha svelato un gustoso retroscena: ”La prima opzione per la panchina era Mourinho perché è l’unico allenatore che il presidente rispetta. Florentino vede l’allenatore portoghese come uno scudo, come l’unico che dice ciò che nessuno osa dire, che incolpa gli arbitri, la stampa, chiunque sia, dice tutto ciò che di solito non si dice“.