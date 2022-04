Real Madrid, Ancelotti: "Mi piace quello che faccio, voglio continuare a vincere"

"Sono molto emozionato, la stagione è stata spettacolare, molto regolare e coerente. Devo ringraziare i giocatori per il lavoro svolto e l'atteggiamento. Oggi dobbiamo solo festeggiare e non parlare". Così Carlo Ancelotti, ai microfoni di Real Madrid Tv, dopo la conquista della Liga spagnola, che gli ha permesso di diventare il primo allenatore ad avere vinto in tutti e cinque i campionati europei più prestigiosi. "Tutto questo mi riempie d'orgoglio - prosegue -. Mi piace quello che faccio, ne sono fiero. Voglio continuare a vincere titoli con il Real Madrid. E dico ai tifosi che mercoledì, contro il Manchester City in Champions, servirà questa atmosfera al Santiago Bernabeu".